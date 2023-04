Cognizant and Boehringer Ingelheim Collaborate on Unified Cloud Platform to Speed the Delivery of Life Saving Therapies

(Di martedì 11 aprile 2023) Holistic Approach to Managing Data Will Leverage Veeva's DevelopmentTEANECK, N.J., April 11, 2023 /PRNewswire/(NASDAQ: CTSH) announced it is working with, a leading research-driven biopharmaceutical company, to advance theand quality of medicinal therapy development. Leveraging the Veeva (NYSE: VEEV) Developmentwill helpto unify medicinal development processes and data into a connected technology ecosystem, enhancing collaboration across clinical, regulatory, and quality functions. "Achieving an end-to-endto helpthe development of-changinghas been ...

Tra queste Michelle Easter,engineer del gruppo di meccatronica alla Nasa. "Mars Sample Return è una missione complessa e dai ritmi veloci, richiede flessibilità mentale e pensiero ...Tra queste Michelle Easter,engineer del gruppo di meccatronica alla Nasa. "Mars Sample Return è una missione complessa e dai ritmi veloci, richiede flessibilità mentale e pensiero creativo.Nel 2021, lo scambio di criptovalute Crypto.com ha firmato un accordo di partnership pluriennale con il team Aston Martindi Formula 1, diventando la piattaforma ufficiale di criptovalute ...

SAUDIA Official Global Airline Partner del Team Aston Martin ... Spot and Web

Holistic Approach to Managing Data Will Leverage Veeva's Development Cloud TEANECK, N.J., April 11, 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) announced it is working with Boehringer Ingelheim, a ...Her best finish came just two weeks later at the Cognizant Founders Cup (T-50 th) in Clifton, NJ. She made the cut in five times, missing just the U.S. Women’s Open and the AUG Women’s Open. The 2024 ...