Clima teso in casa Juventus, Pasqua di liti: Paredes contro Allegri (Di martedì 11 aprile 2023) In casa Juventus non si respira un'aria serena e pacifica. La Pasquetta bianconera non ha di certo rispettato lo spirito delle feste Pasquali, con un'accesa lite tra Allegri e Paredes. Il Clima di festa, con circa trecento tifosi alla Continassa ed una bella grigliata tra giocatori e staff, con le rispettive famiglie, è stato rovinato da un litigio negli spogliatoi prima di pranzo. Leandro Paredes, apparso infastidito già durante l'allenamento, visto l'afflusso di tifosi ha rimandato agli spogliatoi la discussione con Allegri, rientrato dietro di lui, tra gli ultimi. Il calciatore argentino non ha nascosto tutta la sua rabbia, scagliandosi (verbalmente) contro l'allenatore bianconero per gli ultimi mesi lontano dal ...

