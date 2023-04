Claudio di Uomini e Donne | chi è | età | lavoro | Gemma Galgani e Aurora

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti, indipendentemente dall’età, dal passato e dall’esperienza, sono lì, in quel salotto per mettersi alla prova. E con un solo e unico obiettivo: innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare, un nuovo cavaliere del parterre maschile del trono Over che ha da subito attirato l’attenzione di diverse dame. Tra cui, la sua ‘rivale’Tropea e Gabriella. Cosa sappiamo sudel trono Over diArchiviata la conoscenza con ...