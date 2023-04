Classifica Giro di Sicilia 2023, prima tappa: Finn Fisher-Black leader, 3° Diego Ulissi e 4° Damiano Caruso (Di martedì 11 aprile 2023) Iniziata quest’oggi l’edizione 2023 del Giro di Sicilia. La prima tappa, la Marsala-Agrigento di 159.0 km, ha dato il via alle danze. Una frazione con il minor livello di dislivello delle altre previste in questa corsa: solo un GPM lungo il percorso, quello di Partanna, ma non particolarmente impegnativo. Una stage che si è tenuta sulla costa sud e presenterà anche il traguardo volante di Montallegro. Lo show c’è stato con l’arrivo ad Agrigento in Piazza Vittorio Emanuele e gli ultimi 3,7 km che presentavano una pendenza media del 5,3% con punte che arrivano al 9%. La vittoria a sorpresa è andata al neozelandese Finn Fisher-Black che ha preceduto Vincenzo Albanese e Dieto Ulissi. A completare il quadro della top-5 è stato il padrone di ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Iniziata quest’oggi l’edizionedeldi. La, la Marsala-Agrigento di 159.0 km, ha dato il via alle danze. Una frazione con il minor livello di dislivello delle altre previste in questa corsa: solo un GPM lungo il percorso, quello di Partanna, ma non particolarmente impegnativo. Una stage che si è tenuta sulla costa sud e presenterà anche il traguardo volante di Montallegro. Lo show c’è stato con l’arrivo ad Agrigento in Piazza Vittorio Emanuele e gli ultimi 3,7 km che presentavano una pendenza media del 5,3% con punte che arrivano al 9%. La vittoria a sorpresa è andata al neozelandeseche ha preceduto Vincenzo Albanese e Dieto. A completare il quadro della top-5 è stato il padrone di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #GiroSicilia | Il neozelandese Finn Fisher-Black sorprende tutti e si aggiudica la prima tappa. L' ordine di arrivo… - _BL4CKSW4N : RT @i95JMR0LL: non ne voglio manco parlare di sta cosa delle charts perché non è normale filtrare il 90% delle vendite perché è jimin a rit… - i95JMR0LL : non ne voglio manco parlare di sta cosa delle charts perché non è normale filtrare il 90% delle vendite perché è ji… - infoitsport : Al via da Marsala il Giro di Sicilia: ricco il parterre di favoriti per la classifica finale - alevilla1978 : @gobbista @janniksin No ?? La classifica live NON è aggiornata. Risulta ancora 8 mentre è 9. Ma sicuramente nel giro di poco la sistemano... -