Classifica ATP, Musetti e Berrettini vicinissimi. Chi sarà davanti dopo Montecarlo? Top20 ad un passo…. (Di martedì 11 aprile 2023) Un percorso parallelo. Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini proseguono nel loro cammino a Montecarlo, avendo superato il primo turno del Masters1000 nel Principato: il toscano ha sconfitto per 7-6 (1) 6-0 il serbo Miomir Kecmanovic; il romano si è imposto per 6-4 6-2 contro l'americano Maxime Cressy. Due buone prestazioni per i nostri portacolori, attesa a delle conferme. Musetti se la vedrà nel secondo turno contro il giovane Luca Nardi, in un derby tricolore affascinante, mentre Berrettini è atteso dal confronto con l'argentino Francisco Cerundolo. Attualmente, Lorenzo e Matteo sono n.21 e n.22 della Classifica mondiale e la top-20 è un obiettivo, anche se molto difficile. Entrambi dovrebbero andare decisamente avanti in questo 1000, con sullo sfondo gli incroci negli ottavi di finale ...

