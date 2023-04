Clandestini, arriva lo stato di emergenza: non sia una scusa per fare ancora peggio (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – Allarme Clandestini, lo stato di emergenza è realtà. Per lo meno, dovrebbe esserlo da oggi pomeriggio, dopo la prossima riunione del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato dall’Ansa. Clandestini, arriva lo stato di emergenza nazionale Numeri da scoppiare quelli dell’immigrazione irregolare, tranne per chi non si interessa della questione – oggettivamente pazzesca e fuori da ogni limite precedentemente conosciuto – e vive nel suo regno incantato. Sui Clandestini, così, piomba uno stato di emergenza che qualche esponente dei partiti di maggioranza aveva paventato già qualche giorno fa, dopo l’esplosione della crisi tunisina e il boom pazzesco degli sbarchi. La dichiarazione nel merito dovrebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr – Allarme, lodiè realtà. Per lo meno, dovrebbe esserlo da oggi pomeriggio, dopo la prossima riunione del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato dall’Ansa.lodinazionale Numeri da scoppiare quelli dell’immigrazione irregolare, tranne per chi non si interessa della questione – oggettivamente pazzesca e fuori da ogni limite precedentemente conosciuto – e vive nel suo regno incantato. Sui, così, piomba unodiche qualche esponente dei partiti di maggioranza aveva paventato già qualche giorno fa, dopo l’esplosione della crisi tunisina e il boom pazzesco degli sbarchi. La dichiarazione nel merito dovrebbe ...

