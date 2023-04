(Di martedì 11 aprile 2023)– Gli agenti del Commissariato di Polizia didi Latina sono intervenuti nella notte tra sabato 8 e domenica 9 in un bar del centro cittadino, a seguito di diverse comunicazioni telefoniche giunte al Numero Unico per le Emergenze 112 con le quali era segnalata la presenza di un uomo. L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News_24it : CISTERNA DI LATINA – Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Latina sono intervenuti nella notte tra sa… - infotemporeale : Cisterna / Ubriaco e molesto in un bar, arrestato -

... conducentealla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ... dopo le due sconfitte cone la vittoria con Padova adesso deve andare proprio in terra ...... conducentealla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ... Dunque la sconfitta con la Top Volleydi Latina per 1 a 3 è indolore, anche perché ...... conducentealla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne in bici ...4 Sport [ 08/04/2023 ] HDL Nardò si arrende alla veemenza di Agrigento Sport [ 08/04/2023 ]...