Ciò che abbiamo fatto alla donna che ha lasciato il figlio nella ‘culla per la vita’ è pericoloso

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 11 aprile 2023) Dei circa 3.000 bambini rinunciati o abbandonati ogni anno in Italia, solo 400 sono partoriti e non riconosciuti in ospedale da donne che si avvalgono del diritto al parto in anonimato garantito dal DPR 396/2000: un rapporto che mostra quanto la normativa sia poco conosciuta, sia dalle future partorienti sia dall’opinione pubblica. Per intenderci, c’è un “nato dache non consente di essere nominata” – questa la formula sul certificato di nascita che dichiara lo stato di abbandono e l’adottabilità – ogni 1000 nati in ospedale. L’alternativa al parto anonimo, di nuovo poco conosciuta, è l’esistenza in molti Paesi tra cui l’Italia delle cosiddette culle per la vita, una versione moderna e tecnologicamente avanzata delle ruote degli Esposti medievali. Ed è della culla per la vita della Clinica Mangiagalli di Milano che unasi è servita nei ...