Cina-Usa, Macron ‘chiarisce’: “Nessuna equidistanza” (Di martedì 11 aprile 2023) Nota dell'Eliseo sul contenuto dell'intervista del presidente francese sull'Ue Nessuna equidistanza tra Cina e Usa. L’Eliseo ‘chiarisce’ il contenuto dell’intervista del presidente francese Emmanuel Macron a ‘Les Echos’ e a ‘Politico Europe’, nella quale esorta l’Ue e non essere “vassallo” di Stati Uniti e Cina. Intervista che sta suscitando grandi polemiche. “Il presidente della Repubblica ha spesso affermato che la Francia non si trova in una posizione di equidistanza tra Stati Uniti e Cina – si legge nella nota dell’Eliseo – Gli Stati Uniti sono nostri alleati, condividiamo valori comuni. La Cina è allo stesso tempo ‘un partner, un concorrente e un rivale sistemico’ (come affermato nella strategia Ue del 2019) con cui vogliamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Nota dell'Eliseo sul contenuto dell'intervista del presidente francese sull'Uetrae Usa. L’Eliseoil contenuto dell’intervista del presidente francese Emmanuela ‘Les Echos’ e a ‘Politico Europe’, nella quale esorta l’Ue e non essere “vassallo” di Stati Uniti e. Intervista che sta suscitando grandi polemiche. “Il presidente della Repubblica ha spesso affermato che la Francia non si trova in una posizione ditra Stati Uniti e– si legge nella nota dell’Eliseo – Gli Stati Uniti sono nostri alleati, condividiamo valori comuni. Laè allo stesso tempo ‘un partner, un concorrente e un rivale sistemico’ (come affermato nella strategia Ue del 2019) con cui vogliamo ...

