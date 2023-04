Cina-Usa, Lamberts (Verdi): “Così Macron divide l’Ue” (Di martedì 11 aprile 2023) Per il politico ecologista il leader francese ha sbagliato tempi e modi per ribadire la necessità dell'autonomia strategica Il presidente francese Emmanuel Macron, sostenendo che l’Ue dovrebbe mantenere una propria linea nei rapporti con la Cina proprio mentre Pechino lanciava “manovre intorno a Taiwan”, ha scelto il “modo migliore per dividere l’Europa”, quando il suo obiettivo dovrebbe essere esattamente il contrario. Con la sua intervista a Les Echos e Politico Europe, Macron “si è messo tutti contro”. A dirlo all’Adnkronos è il copresidente del gruppo dei Verdi/Ale nel Parlamento Europeo, Philippe Lamberts. “Ancora una volta – afferma Lamberts – avrebbe fatto meglio a limitarsi, francamente. Anche per il prestigio francese: se vuole che la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Per il politico ecologista il leader francese ha sbagliato tempi e modi per ribadire la necessità dell'autonomia strategica Il presidente francese Emmanuel, sostenendo chedovrebbe mantenere una propria linea nei rapporti con laproprio mentre Pechino lanciava “manovre intorno a Taiwan”, ha scelto il “modo migliore perre l’Europa”, quando il suo obiettivo dovrebbe essere esattamente il contrario. Con la sua intervista a Les Echos e Politico Europe,“si è messo tutti contro”. A dirlo all’Adnkronos è il copresidente del gruppo dei/Ale nel Parlamento Europeo, Philippe. “Ancora una volta – afferma– avrebbe fatto meglio a limitarsi, francamente. Anche per il prestigio francese: se vuole che la ...

