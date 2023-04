Ciclismo | Marino Amadori sul futuro dell’Italia | “Ci manca qualche giovane | alcuni non emergono come mi aspetto”

(Di martedì 11 aprile 2023) Il 2023 è cominciato a grandi linee sulla falsariga delle ultime stagioni per ilsu strada maschile azzurro, aggrappato adesso ad un solo vero uomo da classicheFilippo Ganna e ancora alla ricerca di un corridore competitivo sulle tre settimane per ambire ad un ruolo da protagonista nei grandi giri dopo il ritiro di Vincenzo Nibali., Commissario Tecnico della Nazionale Under 23, ha tracciato ai microfoni di InBici un primo bilancio parziale di questi primi mesi dell’anno per i giovani ciclisti nostrani: “È partita la stagione ormai, sia in Italia che all’estero, perché le nostre squadre Continental sono andate a correre anche fuori dal Paese ed è una cosa positiva. Abbiamo fatto anche dei buoni risultati. Non possiamo dimenticare il secondo posto di Nicolò Buratti alla Gent-Wevelgem, che è ...

Il calcio sammarinese è in lutto. È scomparso nei giorni scorsi Massimo Giorgini, storico rappresentante della classe arbitrale del Titano. Ruolo che ha ricoperto per oltre vent’anni. Lo fanno sapere ...Cresce febbrile l’attesa per il Giro del Belvedere: lunedì 10 aprile, a Villa di Cordignano (TV), la classica internazionale riservata agli Under23 prenderà il via per celebrare il Centenario dalla pr ...