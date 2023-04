Ciclismo | Freccia del Brabante 2023 | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di martedì 11 aprile 2023) Ile l’delladel, in programma mercoledì 12 aprile con i suoi 205 chilometri da Leuven a Overijse. Il tradizionale appuntamento che anticipa il Trittico delle Ardenne torna con unmolto simile a quello della scorsa edizione, senza particolari novità. I corridori dovranno affrontare in tutto 25 muri, alcuni dei quali caratterizzati anche da tratti in pavè. Una corsa da scattisti resistenti quindi, corridori esplosivi in grado di dire la loro in piccolo gruppetto. La prima metà di corsa risulta molto tranquilla da un punto di vista altimetrico, con un avvio privo di insidie e poi i primi muri che però non sono molto ravvicinati tra loro. A fare la vera selezione e decidere la corsa sarà il circuito finale di Overijse, lungo 21,1 km e da ...