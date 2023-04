“Ci hanno provato in tutti i modi”. Nikita Pelizon, cosa è stata costretta a subire al GF Vip 7 (Di martedì 11 aprile 2023) È passata una settimana dalla fine del GF Vip 7 eppure le polemiche non si fermano; a rinfocolare screzi e probabili nuove reazioni è la vincitrice Nikita Pelizon che si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sui suoi compagni d’avventura. Il trionfo dell’influencer triestina non è stato gradito da tutti. Anzi, sui social sono state molte le voci dissidenti. “Dicono che se la merita la vittoria questa, ma cosa ha fatto? O cosa ha detto?”, scrive un’utente. Che poi prosegue. “Ma per favore che questa deve ringraziare il Signore che il GF sceglie il vincitore, che se lo sceglieva il pubblico non era neanche dove stava ora”. Un pensiero che sembrava condiviso anche dentro la Casa dove, è questa è una certezza, Nikita Pelizon non ha avuto assolutamente vita facile. I ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) È passata una settimana dalla fine del GF Vip 7 eppure le polemiche non si fermano; a rinfocolare screzi e probabili nuove reazioni è la vincitriceche si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sui suoi compagni d’avventura. Il trionfo dell’influencer triestina non è stato gradito da. Anzi, sui social sono state molte le voci dissidenti. “Dicono che se la merita la vittoria questa, maha fatto? Oha detto?”, scrive un’utente. Che poi prosegue. “Ma per favore che questa deve ringraziare il Signore che il GF sceglie il vincitore, che se lo sceglieva il pubblico non era neanche dove stava ora”. Un pensiero che sembrava condiviso anche dentro la Casa dove, è questa è una certezza,non ha avuto assolutamente vita facile. I ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LichKing131090 : @SociosItalia Prendete e segnalate. Socios si riconosce a km. Ci hanno provato anche con me oggi.???? - petauromannaro : @MarkThornn @zaiapresidente Mia madre è deceduta ad Agosto 2021 per trombosi cerebrale, i medici dell'ambulanza le… - ollaig76 : RT @BriffaGiovanni: @_MASSlMO_ il primo che userà l'atomica sarà responsabile della nostra estinzione, ancora oggi il Giappone paga il cont… - elrobo111 : @MareMonreve Hanno ragione dalle tue parti??….solo che ogni giorno è dolore conta tutti i giorni per un anno circa o… - _MASSlMO_ : RT @BriffaGiovanni: @_MASSlMO_ il primo che userà l'atomica sarà responsabile della nostra estinzione, ancora oggi il Giappone paga il cont… -