Chiede alla figlia (che guadagna più di lei) di contribuire a pagare le bollette: lei si infuria (Di martedì 11 aprile 2023) Un famiglia con un bilancio difficile e discussioni che possono rovinare i rapporti dovute ai soldi. Una mamma ha raccontato la vicenda su Mimsnet, una piattaforma online dedicata ai genitori e alle loro problematiche. La donna, madre di una 18enne, ha chiesto consiglio online dopo che la figlia si è rifiutata – in seguito a una sua richiesta d'aiuto – di dare un contributo economico in casa, in particolare per pagare le bollette, nonostante guadagni più di lei. La mamma in difficoltà ha spiegato che sua figli, una volta terminato il college, ha deciso di prendersi un po' di tempo per pensare a "cosa fare da grande" e nel frattempo ha cominciato a lavorare in un supermercato. Lavoro che ha svolto dallo scorso agosto fino a pochi giorni fa, e che le garantiva uno stipendio di 800 sterline al mese, oltre a una tessera con buoni sconto ...

