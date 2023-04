‘Chi l’ha visto?’ indaga sulla scomparsa di Jessika: da Gazzaniga le tracce portano alla ‘veggente’ di Trevignano? (Di martedì 11 aprile 2023) Gazzaniga. Nella prossima puntata di ‘Chi l’ha visto?’ (in onda mercoledì sera, 12 aprile, su Rai 3) si parlerà anche di Jessika, la 17enne scomparsa lo scorso gennaio a Orezzo, frazione di 600 abitanti a Gazzaniga. Alcune segnalazioni della ragazza, affascinata dalle religioni, portano a Trevignano (Roma), dove una presunta veggente sostiene di parlare con la Madonna di Trevignano che lacrimerebbe sangue. Da qualche giorno anche la veggente è svanita nel nulla, dopo aver raccolto offerte e donazioni dai suoi seguaci. Quel che si sa di Jessika è che è alta un metro e sessanta, ha gli occhi neri, i capelli castani e che è molto religiosa. La giovane sarebbe scomparsa più volte in passato e in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 aprile 2023). Nella prossima puntata divisto?’ (in onda mercoledì sera, 12 aprile, su Rai 3) si parlerà anche di, la 17ennelo scorso gennaio a Orezzo, frazione di 600 abitanti a. Alcune segnalazioni della ragazza, affascinata dalle religioni,(Roma), dove una presunta veggente sostiene di parlare con la Madonna diche lacrimerebbe sangue. Da qualche giorno anche la veggente è svanita nel nulla, dopo aver raccolto offerte e donazioni dai suoi seguaci. Quel che si sa diè che è alta un metro e sessanta, ha gli occhi neri, i capelli castani e che è molto religiosa. La giovane sarebbepiù volte in passato e in ...

