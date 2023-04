Chi è Marina Cuollo: biografia, malattia e curiosità dell’ospite di Oggi è un altro giorno (Di martedì 11 aprile 2023) . Scrittrice, attivista disabile, Instagram, età, anni, vita privata, fidanzato Chi è Marina Cuollo, l’attivista disabile e scrittrice ospite a Oggi è un altro giorno? Napoletana e simpaticissima, è nata nel 1981. La sua è una lotta a favore dei disabili e contro le discriminazioni. L’autrice, speaker radiofonica, autrice di podcast e content creator, è laureata in Scienze biologiche ed è dottore di ricerca in processi biologici e biomolecole. Usa spesso il dialetto: “In famiglia, tra altre persone partenopee, sì, mi capita di usarlo. Sicuramente il dialetto fa parte del mio linguaggio. Io sento un legame fortissimo con la mia città.” Marina Cuollo fa dell’ironia la sua regola di vita, è convinta che affrontare le sue giornate con il sorriso, ridendo di qualcosa di ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023) . Scrittrice, attivista disabile, Instagram, età, anni, vita privata, fidanzato Chi è, l’attivista disabile e scrittrice ospite aè un? Napoletana e simpaticissima, è nata nel 1981. La sua è una lotta a favore dei disabili e contro le discriminazioni. L’autrice, speaker radiofonica, autrice di podcast e content creator, è laureata in Scienze biologiche ed è dottore di ricerca in processi biologici e biomolecole. Usa spesso il dialetto: “In famiglia, tra altre persone partenopee, sì, mi capita di usarlo. Sicuramente il dialetto fa parte del mio linguaggio. Io sento un legame fortissimo con la mia città.”fa dell’ironia la sua regola di vita, è convinta che affrontare le sue giornate con il sorriso, ridendo di qualcosa di ...

