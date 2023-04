Chi è Julia Elle? Tutto sulla sua storia (Di martedì 11 aprile 2023) Il mondo dei social la conosce come "Disperatamente Mamma", ma lei è Julia Elle, ha 35 anni ed è di Torino: qual è la sua storia? Julia Elle: chi è la “Disperatamente Mamma” dei social su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Il mondo dei social la conosce come "Disperatamente Mamma", ma lei è, ha 35 anni ed è di Torino: qual è la sua: chi è la “Disperatamente Mamma” dei social su Donne Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaCarla8 : @stanzaselvaggia Chi è Julia Elle? - julia_blackbird : RT @itciccio: “Pasqua con chi vuoi” se solo non fosse che la persona con cui vuoi fare Pasqua tu, non vuole fare Pasqua con te. E il mondo… - bimbaseven : @PaulieGuatieri @Chromsophia @Macheneso1525 @cupofcaipirinha @sunweek86 @giochipreziosi Quando #disperatamentemamma… - BalcaniCaucaso : “Vorrei dire soltanto una cosa a chi ha scatenato questa #guerra: che siate maledetti”. Intervista a Julia Yakovlev… - Yearning_Julia : RT @Moonlightshad1: o pagarsela di tasca sua sempre che abbia la possibilità di farlo. Invece di tutte queste lezioncine sulla pietà per il… -