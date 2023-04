Chi è Julia Elle e perché si parla di Disperatamente mamma e del suo ex Paolo Paone (Di martedì 11 aprile 2023) Chi è Julia Elle e perché tutti parlano di lei? Conosciuta sui social come Disperatamente mamma, per anni ha scritto libri (5 editi per Mondadori) dove raccontava quanto fosse difficile crescere due figli da sola perché abbandonata dal suo ex compagno Paolo Paone. Chi è Julia Elle e perché si parla di Disperatamente mamma Facciamo un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 11 aprile 2023) Chi ètuttino di lei? Conosciuta sui social come, per anni ha scritto libri (5 editi per Mondadori) dove raccontava quanto fosse difficile crescere due figli da solaabbandonata dal suo ex compagno. Chi èsidiFacciamo un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Chi è Julia Elle e perché si parla di Disperatamente mamma e del suo ex compagno Paolo Paone… - DonnaCarla8 : @stanzaselvaggia Chi è Julia Elle? - julia_blackbird : RT @itciccio: “Pasqua con chi vuoi” se solo non fosse che la persona con cui vuoi fare Pasqua tu, non vuole fare Pasqua con te. E il mondo… - bimbaseven : @PaulieGuatieri @Chromsophia @Macheneso1525 @cupofcaipirinha @sunweek86 @giochipreziosi Quando #disperatamentemamma… - BalcaniCaucaso : “Vorrei dire soltanto una cosa a chi ha scatenato questa #guerra: che siate maledetti”. Intervista a Julia Yakovlev… -