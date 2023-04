"Chi correrà a farseli per primo". Bassetti e i vaccini anti-tumore, la frase che scatena l'inferno (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo il Covid, la guerra tra Matteo Bassetti e i no vax esplode anche sui tumori. "Moderna e Pfizer - scrive sulla sua pagina Facebook il direttore della Clinica di malattie infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova - hanno annunciato che entro il 2030, milioni di persone potrebbero salvarsi grazie a nuovi vaccini per il cancro, le malattie cardiovascolari e autoimmuni. Tutto questo sarà possibile solo grazie alla tecnologia a mRNA, messa a punto per i vaccini Covid. E ora come si cureranno il cancro i no vax/no brain, visto che continuano a sostenere che questi vaccini fanno male, cambiano il DNA e non funzionano? Secondo me correranno a farseli per primi!! Viva la coerenza!". L'annuncio delle due case farmaceutiche secondo cui entro il 2030 potrebbero essere disponibili ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Dopo il Covid, la guerra tra Matteoe i no vax esplode anche sui tumori. "Moderna e Pfizer - scrive sulla sua pagina Facebook il direttore della Clinica di malattie infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova - hanno annunciato che entro il 2030, milioni di persone potrebbero salvarsi grazie a nuoviper il cancro, le malattie cardiovascolari e autoimmuni. Tutto questo sarà possibile solo grazie alla tecnologia a mRNA, messa a punto per iCovid. E ora come si cureranno il cancro i no vax/no brain, visto che continuano a sostenere che questifanno male, cambiano il DNA e non funzionano? Secondo me correranno aper primi!! Viva la coerenza!". L'annuncio delle due case farmaceutiche secondo cui entro il 2030 potrebbero essere disponibili ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoranieri72 : RT @Libero_official: Bassetti e i vaccini anti-tumori: 'Chi correrà a farseli per primo' - Libero_official : Bassetti e i vaccini anti-tumori: 'Chi correrà a farseli per primo' - JohnDoeUnicum : @AllevatriceA Sicuramente chi ci crederà e correrà a farselo inoculare - LauraUrso : @MEcosocialista Ma chi correrà a farseli? - RossellaCucche1 : @Virna25marzo Non correrà certo a farselo iniettare chi ha usato il cervello -