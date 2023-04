Cheryl Strayed | «Ogni cambiamento è un’opportunità per evolversi»

(Di martedì 11 aprile 2023) Da venerdì 7 aprile è disponibile su Disney+ la serie Le piccole cose della vita (titolo inglese Tiny Beautiful Things), basato sul bestseller di. In Italia il libro ha il titolo di Piccole cose meravigliose ed è stato pubblicato da Piemme nel 2014: una storia curiosa, quella del libro, che può essere definito più una raccolta di saggi che mette insieme i consigli della rubrica Dear Sugar pubblicata su The Rumpus. Che dietro la rubrica – apprezzatissima dai lettori – ci fossesi è scoperto solo in seguito, eppure i consigli del suo misterioso autore sono sempre stati personalissimi e impregnati della vita della scrittrice. Prima della serie tv, prodotta da ABC Signature e Hello Sunshine, il romanzo è anche stato portato in scena a teatro ma mai prima d’ora la rubrica Dear Sugar aveva ...

Dopo WandaVision e in attesa di Agatha: Coven of Chaos , Kathryn Hahn torna protagonista su Disney+ con Le piccole cose della vita , la serie tratta dal romanzo bestseller die disponibile interamente dal 7 aprile. La storia è quella di Clare (Hahn), una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista titolare di una rubrica di consigli, anche se la ...Il 7 aprile ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney Plus la nuova miniserie drammatica ' Le piccole cose della vita ' tratta dal romanzo bestseller di. Kathryn Hahn ...Questo approccio è la filosofia dietro il successo di una rubrica di consigli, Dear Sugar , portata avanti dalla scrittricein forma anonima per anni sulla rivista americana online The ...

Kathryn Hahn, dalla strega Agatha a madre e scrittrice in crisi Agenzia ANSA

La nostra intervista a Liz Tigelaar, la creatrice de Le piccole cose della vita, ora su Disney+, in cui ha parlato delle sue donne forti e problematiche, da Life UneXpected a Little Fires Everywhere.