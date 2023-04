Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bbchausa : Lampard bai fara wasa a Chelsea a sa'a ba - DiMarzio : #PremierLeague | @ChelseaFC, Frank #Lampard ha firmato: guiderà il club fino al termine della stagione - DiMarzio : #UCL, le ultime sulle scelte di #Lampard in vista di #Chelsea-#RealMadrid?? - sportli26181512 : Chelsea, Lampard: 'Battere il Real Madrid? Come contro il Barcellona nel 2012': Frank Lampard, allenatore del Chels… - toninocolasante : RT @sportli26181512: Real-Chelsea, Ancelotti: “Maldini? Sarei contento di vederlo a Istanbul per la finale”: L’allenatore del Real Madrid h… -

Commenta per primo Frank, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Real Madrid di Carlo Ancelotti, andata dei quarti di finale di Champions League: 'Battere i campioni ...Sono un tifoso del. Se ci ritorno io No, spero chefaccia un ottimo lavoro con loro. E' stato un grande calciatore, ha molta esperienza internazionale e può fare molto bene anche da ...Sono un tifoso del, ovviamente. Tornare indietro No, spero chefaccia un ottimo lavoro con loro". Vinicius è migliorato contro rivali che lo hanno soffocato come Foyth e Araújo. "È ...

Chelsea, Lampard: "Battere il Real Madrid Come facemmo nel 2012 contro il Barcellona" TUTTO mercato WEB

Catch all the latest Blues headlines including updates on Joao Felix, Hakim Ziyech and the next permanent manager at Stamford Bridge ...Real Madrid head coach Carlo Ancelotti backed Frank Lampard to do well as manager of his former side Chelsea and ruled himself out of a return to the Premier League club ahead of the two teams' ...