Chelsea, Koulibaly: «Lukaku? La storia si ripete… Spero la Serie A stavolta agisca sul serio» (Di martedì 11 aprile 2023) Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Chelsea, ha parlato alla BBC di vari argomenti, tra cui il razzismo Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Chelsea, ha parlato alla BBC. RAZZISMO Lukaku – «La storia si ripete… Spero la Serie A stavolta agisca sul serio. Non so perché certe cose continuino a ripetersi, esistono delle persone stupide che pensano di poter fare quello che vogliono. A Romelu dico che sono con lui, conosco certe sensazioni, quando è successo a me è stato davvero brutto. Dobbiamo essere orgogliosi di lui e di quello che ha fatto, ha soltanto espresso i suoi sentimenti. Mi dispiace, lo sosterremo sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Kalidou, difensore centrale del, ha parlato alla BBC di vari argomenti, tra cui il razzismo Kalidou, difensore centrale del, ha parlato alla BBC. RAZZISMO– «Lasilasul. Non so perché certe cose continuino a ripetersi, esistono delle persone stupide che pensano di poter fare quello che vogliono. A Romelu dico che sono con lui, conosco certe sensazioni, quando è successo a me è stato davvero brutto. Dobbiamo essere orgogliosi di lui e di quello che ha fatto, ha soltanto espresso i suoi sentimenti. Mi dispiace, lo sosterremo sempre». L'articolo proviene da Calcio News 24.

