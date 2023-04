Chelsea, Enzo Fernandez: «Lampard ha parlato con il gruppo. Si fida di noi» (Di martedì 11 aprile 2023) Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Lampard ha parlato con il gruppo. Si fida di noi. Ci ha detto che il Chelsea è un grande club, dobbiamo prendere come esempio la squadra del 2012. Il Real è un club che ha fatto la storia. Kroos e Modric sono una grande ispirazione per tutti, ma non abbiamo paura. Rispetto tutti, da Vinicius a Benzema. Dovremo difendere bene in vista del ritorno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023), centrocampista del, hain conferenza stampa alla vigilia della sdi Champions contro il Real Madrid, centrocampista del, hain conferenza stampa. PAROLE – «hacon il. Sidi noi. Ci ha detto che ilè un grande club, dobbiamo prendere come esempio la squadra del 2012. Il Real è un club che ha fatto la storia. Kroos e Modric sono una grande ispirazione per tutti, ma non abbiamo paura. Rispetto tutti, da Vinicius a Benzema. Dovremo difendere bene in vista del ritorno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SantiiCAB_ : @StokeyyG2 Enzo in Chelsea - DrTuitter : ?? Enzo #Fernandez prima del match del #Chelsea : ??? “Frank #Lampard ci ha detto di aver vinto la #UCL nel 2012, ne… - bremhajuvefan : @vane___96 apparte morato credo tutti + enzo poi andato al chelsea - sb85bws4life : @CBarrow10 @ESPNFC Lets look at argentina wc final team, martinez (villa), molina (a madrid), otamemdi (benfica), r… - accountparodia : @F1N1no @Frank_Fadeout Enzo Fernandez tre partite buone , 120 milioni …infatti nel Chelsea sta facendo sfracelli…gi… -