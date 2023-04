ChatGPT in tribunale, diffamato un sindaco in Australia (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid La situazione che sta riguardando lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sembrerebbe essere ormai tutt’altro che chiara. Diverse nazioni si stanno adoperando per far sì che questa risorsa possa crescere nel migliore dei modi, alimentando quello che attualmente è il principale esponente ovvero ChatGPT. Diversi aspetti però non hanno convinto più paesi, con l’Italia in cima che è stata infatti il primo tra tutti a volere il blocco della nuova intelligenza artificiale di OpenAI. Sembrerebbe ormai imminente il volersi accodare di altri paesi, come ad esempio la Francia. Nel frattempo una situazione tragicomica si sarebbe verificata in Australia, dove un sindaco avrebbe dichiarato di avere l’opportunità di procedere con la citazione in giudizio per OpenAI. Il tutto nel caso in cui l’azienda non dovesse andare a correggere ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid La situazione che sta riguardando lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sembrerebbe essere ormai tutt’altro che chiara. Diverse nazioni si stanno adoperando per far sì che questa risorsa possa crescere nel migliore dei modi, alimentando quello che attualmente è il principale esponente ovvero. Diversi aspetti però non hanno convinto più paesi, con l’Italia in cima che è stata infatti il primo tra tutti a volere il blocco della nuova intelligenza artificiale di OpenAI. Sembrerebbe ormai imminente il volersi accodare di altri paesi, come ad esempio la Francia. Nel frattempo una situazione tragicomica si sarebbe verificata in, dove unavrebbe dichiarato di avere l’opportunità di procedere con la citazione in giudizio per OpenAI. Il tutto nel caso in cui l’azienda non dovesse andare a correggere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitestero : Preparate i popcorn, ChatGPT potrebbe finire in tribunale per diffamazione - laregione : ChatGpt diffama il sindaco e... forse finirà in tribunale - blogLinkes : Se l'intelligenza artificiale finisce in tribunale. ChatGpt diffama un sindaco australiano, che ora vuole denunciar… - NicolaTenerelli : RT @repubblica: Se l'intelligenza artificiale finisce in tribunale. ChatGpt diffama un sindaco australiano, che ora vuole denunciarla https… - repubblica : Se l'intelligenza artificiale finisce in tribunale. ChatGpt diffama un sindaco australiano, che ora vuole denunciar… -