ChatGPT e Google Bard | fai attenzione prima di usarli | non hai idea di quello che potrebbe succedere

(Di martedì 11 aprile 2023)sono le grandi novità tecnologiche di questi ultimi tempi. Purtroppo però non tutti fanno un uso costruttivo di questi strumenti, e i rischi potenziali sono molto gravi. A lanciare l’allarme è NewsGuard, un sito di fact checking che valuta la credibilità di notizie e informazioni e di recente ha messo alla prova, somministrandogli 100 fake news ben radicate e chiedendo al chatbot di elaborarle per sviluppare nuovi contenuti. Il risultato è a dir poco inquietante:“ha generato articoli pieni zeppi di disinformazione basati su 76 notizie false“.e simili sono raggirabili con estrema facilità e possono essere usati come generatori di fake news. (Pixabay – Grantennistoscana.it)E a gennaio, come riporta sempre NewsGuard, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danielenap00 : @bonf101 @Monaco_Leonardo @JumaStevens Si ma se lo usi anche solo per chatgpt, devi fare l'accesso con Google. Mi s… - ItaliaStartUp_ : ChatGPT: Garante privacy, iniziato l'esame delle misure proposte da OpenAI - Garante Privacy - MarkDual1 : GooGPT è un motore di ricerca alimentato dall'AI che combina i risultati di ricerca di Google e il libero ChatGPT… - CyberSecHub0 : RT @AmritaChoudhury: CCAOI March Newsletter #CompetitionBill2023 #ChatGPT #ITRules2021 #fakenews #onlinegaming #tiktok #OTT #Telco #DIA #5G… - TelcoTweet : RT @AmritaChoudhury: CCAOI March Newsletter #CompetitionBill2023 #ChatGPT #ITRules2021 #fakenews #onlinegaming #tiktok #OTT #Telco #DIA #5G… -

... tramite l'opzione compose è possibile usufruire di buona parte delle funzionalità di, al ...- non è neppur da escludere di poter indovinare che nella decisione vi sia lo "zampino" di... ...E sebbenee Bard () usano quella che chiamano "una porzione filtrata" dei dati di Common Crawl, la loro vastità rende "impossibile esaminarli e 'disinfettarli' per chiunque". Il caso ...può richiedere la verifica anagrafica per YouTube e altri suoi servizi . In Giappone, le ... Iscriviti subito Il Garante della privacy italiano ha bloccato: che cosa succede ora Carne ...

Google ha lanciato Bard, il chatbot per sfidare ChatGpt WIRED Italia

Nuove polemiche in vista per l'intelligenza artificiale di Google. In alcune condizioni è in grado di produrre testi negazionisti e razzisti.Superare gratis il blocco di ChatGPT: Come fare ChatGPT è la famosa IA generativa di OpenAI dal suo lancio ha sconvolto il mondo ...