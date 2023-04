“Charlene di Monaco incinta”: si rifiuta di posare per le foto ufficiali (Di martedì 11 aprile 2023) Charlene di Monaco sarebbe incinta e per questo motivo avrebbe deciso di non comparire in nessuna foto ufficiale, come è consuetudine fare, per le Feste di Pasqua. Non abbiamo immagini della Principessa in questi giorni, se non uno scatto “rubato” durante la processione del venerdì santo dove la moglie di Alberto nasconde le rotondità dietro i figli Jacques e Gabriella. Charlene di Monaco incinta: niente cartolina di Pasqua I rumors sulla gravidanza di Charlene di Monaco sono emersi prepotentemente dopo la messa in memoria del Principe Ranieri che ogni anno si tiene nella cattedrale di Montecarlo nell’anniversario della sua morte, avvenuta il 6 aprile 2005. In quell’occasione la moglie di Alberto indossava un soprabito e un abito di ... Leggi su dilei (Di martedì 11 aprile 2023)disarebbee per questo motivo avrebbe deciso di non comparire in nessunaufficiale, come è consuetudine fare, per le Feste di Pasqua. Non abbiamo immagini della Principessa in questi giorni, se non uno scatto “rubato” durante la processione del venerdì santo dove la moglie di Alberto nasconde le rotondità dietro i figli Jacques e Gabriella.di: niente cartolina di Pasqua I rumors sulla gravidanza didisono emersi prepotentemente dopo la messa in memoria del Principe Ranieri che ogni anno si tiene nella cattedrale di Montecarlo nell’anniversario della sua morte, avvenuta il 6 aprile 2005. In quell’occasione la moglie di Alberto indossava un soprabito e un abito di ...

