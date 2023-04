Chanel Totti linciata sul web per la sua relazione e non solo | i commenti sono cattivissimi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 11 aprile 2023)ha trascorso le vacanze di pasqua a Napoli con i fratelli Cristian e Isabel con la mamma Ilary Blasi e il compagno Bastian: sotto ogni suo post iveramenteLa figlia della conduttrice Ilary Blasi e dell'ex calciatore giallo rosso Francescoper queste vacanze pasquali ha trascorso alcuni giorni a Napoli. Tra cultura, calde temperature, scorci vista mare e buon cibo, nonmancati degli scatti che la secondogenita della coppia più famosa di sempre, ha posato nei sui suoi social. Peccato che, poco prima che avesse inizio questo fine settimana che ha trascorso in compagnia della sua famiglia e del nuovo compagno della madre, la ragazza sia finita al centro di una gravissima polemica in cui, i suoi famosissimi genitori non ...