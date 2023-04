Champions. L’Italia sogna in Europa. Il Napoli favorito per la finale di Istanbul (Di martedì 11 aprile 2023) L’Italia regina dei quarti di finale di Champions League. La derelitta Serie A, il peggiore dei campionati top in Europa, ha portato tre rappresentanti all’appuntamento con la storia della Champions. Inter e Milan ed il Napoli – per la prima volta – scendono in campo per conquistare la semifinale Champions ed avvicinarsi alla finale di Istanbul. Il sorteggio ha sorriso alL’Italia concentrando tutte le formazioni tricolori in un lato del tabellone. Il Benfica, che giocherà contro l’Inter, è l’unica formazione che possa impedire una semifinale tutta italiana di Champions considerato che l’altro posto utile se lo giocheranno il Milan campione d’Italia uscente ed il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 aprile 2023)regina dei quarti didiLeague. La derelitta Serie A, il peggiore dei campionati top in, ha portato tre rappresentanti all’appuntamento con la storia della. Inter e Milan ed il– per la prima volta – scendono in campo per conquistare la semied avvicinarsi alladi. Il sorteggio ha sorriso alconcentrando tutte le formazioni tricolori in un lato del tabellone. Il Benfica, che giocherà contro l’Inter, è l’unica formazione che possa impedire una semitutta italiana diconsiderato che l’altro posto utile se lo giocheranno il Milan campione d’Italia uscente ed il ...

