Champions, l’Inter a Lisbona: vittoria all’andata a 3,45, passaggio del turno a 2,00 (Di martedì 11 aprile 2023) Con tre squadre italiane tutte dalla stessa parte del tabellone, ci sono tre possibilità su quattro che un club di Serie A giochi la... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) Con tre squadre italiane tutte dalla stessa parte del tabellone, ci sono tre possibilità su quattro che un club di Serie A giochi la...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BenficaInter, cresce l'emergenza per i portoghesi: #Grimaldo a rischio forfait (e anche il suo sostituto, #Ristic,… - sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - fcin1908it : CdS – Finale Champions, poi l’addio: “Inzaghi stufo, vuole esonerare lui l’Inter” - mkidj : RT @FraPol2: Stasera l’inter passa in semifinale di champions ma dormite pure mi raccomando - sardosh : @Ignazio_LaRussa Però oggi che rientrava la salma hai preferito andare in Portogallo per seguire l’Inter in Champions League -