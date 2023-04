Champions League | Spalletti fa tremare i tifosi | lo ha detto su Raspadori

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 11 aprile 2023) Milan-Napoli andrà in scena nella giornata di domani alle ore 21.00 in quel di San Siro, un derby italiano che può valere una preziosa e storica semifinale di. Un traguardo che entrambe le squadre cercheranno di raggiungere con tutte le proprie forze, nulla sarà lasciato al caso, in sfide del genere ogni dettaglio può fare la differenza. Il Napoli arriverà a questa sfida con l’infermeria piena di attaccanti: Osimhen e Simeone non saranno della partita mentre, seppur convocato, non è al meglio della condizione., Napoli,rivela la condizione diInfatti, proprio della condizione dell’attaccante italiano ne ha parlato Lucianoin conferenza ...