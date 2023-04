Champions League in TV | programma | orari e dove vederla

(Di martedì 11 aprile 2023)in TV: ecco lazione completa delle gare dei quarti di finale evedere le partite La2022/23 entra nel vivo con i quarti di finale che vedono ancora in lizza 3 squadre italiane su 4: eliminata ai gironi la Juventus, retrocessa in Europa, una volta qualificate alla fase ad eliminazione diretta hanno passato anche gli ottavi di finale il Napoli di Luciano Spalletti (che ha eliminato i tedeschi dell’Eintracht Francoforte), il Milan di Stefano Pioli (che ha avuto la meglio sugli inglesi del Tottenham di Antonio Conte) e l’Inter di Simone Inzaghi, che ha superato il Porto. Partenopei e rossoneri saranno ora opposti in un derby fratricida, mentre i nerazzurri si giocheranno l’accesso alle semifinali con il Benfica. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : L’appuntamento con la storia è alle porte! ? Celebra la prima volta del Napoli ai Quarti di Finale di Champions Le… - sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - toninocolasante : RT @sportli26181512: Real-Chelsea, Ancelotti: “Maldini? Sarei contento di vederlo a Istanbul per la finale”: L’allenatore del Real Madrid h… - antidisfattista : RT @DiMarzio: #UCL | @sscnapoli, la probabile formazione in vista del @acmilan: dubbi in attacco per #Spalletti -

Altri dicono che ci stiamo avvicinando alla vittoria del campionato e che abbiamo il potenziale per vincere la: c'è molta pressione. Ma noi pensiamo solo al campo' IL MURALE - Infine,...1 Vigilia diper il Milan , domani (mercoledì 12 aprile, ore 21) arriva il Napoli a San Siro per l'andata dei quarti di finale. Theo Hernandez, difensore rossonero, presenta la sfida in conferenza ...Commenta per primo Vigilia diper il Milan , domani (mercoledì 12 aprile, ore 21) arriva il Napoli a San Siro per l'andata dei quarti di finale. Stefano Pioli , tecnico rossonero, presenta la sfida in conferenza ...

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale di Champions League con il Napoli, parlando anche della possibilità di sentire meno pressione ...In Champions League la squadra di Lavarini ha saputo dare il meglio di sè, conquistando nel girone anche un successo di prestigio con il Vakifbank (costretto dalle piemontesi a disputare i play-off) ...