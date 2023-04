Champions League | impresa Inter | Benfica battuto 2-0 in Portogallo con Barella e Lukaku Semifinale tutta italiana più vicina

(Di martedì 11 aprile 2023) L?continua a sognare in. Vince in casa dele adesso attende la gara di ritorno, a San Siro, del 19 aprile per chiudere i conti e strappare la qualificazione in...

Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall'arbitro Rumeno Kovacs. Manchester City - Bayern Munich Benfica - Internazionale Milano Full Time Benfica 0 2 INTER Champions League 51' Barella (I), 82' Lukaku (I) su rig.

L'Inter vola in. I nerazzurri si regalano una serata memorabile e superano per 2 - 0 in trasferta il Benfica nell'andata dei quarti di finale di. La sfida si decide nel secondo tempo, ...Colpo Inter a Lisbona. La squadra di Simone Inzaghi si trasforma ine batte il Benfica a domicilio con un netto 2 - 0, che porta i nerazzurri con un piede in semifinale. In gol Barella e Lukaku su rigore. LE PAGELLE DELL' INTER ONANA 7 Piedi educati ...Ma al Da Luz di Lisbona, Simone Inzaghi , allenatore con la valigia in mano e un piede e mezzo in semifinale di, mette un pesetto dalla parte giusta, che pesa un quintale. Come il ...

Questa sera inizieranno i quarti di finale della Champions League 2022/2023, tre le squadra italiane che sognano in grande: Inter, Milan e Napoli. Partirà l’Inter, contro il Benfica, stasera al da Luz ...Ci sono anche Fabio Galante e Rodrigo Palacio in quel di Lisbona, dove questa sera l'Inter si giocherà una buona fetta dell'accesso alle… Leggi ...