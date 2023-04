Champions League, c’è Benfica-Inter: le formazioni ufficiali (Di martedì 11 aprile 2023) Le formazioni ufficiali di Benfica-Inter Sta per finire l’attesa allo stadio da Luz di Lisbona dove tra poco scenderanno in campo Benfica e Inter nell’andata dei quarti dei finale della Champions League 22/23. Da pochi minuti i due allenatori, Roger Scmidt e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Benfica-Inter, eccole: Benfica (4-2-3-1): 99 Vlachodimos; 2 Gilberto, 66 Antonio Silva, 91 Morato, 3 Grimaldo; 22 Chiquinho, 61 Florentino; 27 Rafa Silva, 20 Joao Mario, 8 Aursnes; 88 Ramos. A disposizione: 24 Soares, 75 Gomes, 4 Verissimo, 7 Neres, 15 Guedes, 19 Tengstedt, 21 Schjelderup, 33 Musa, 65 Rodrigues, 71 Joao Tomé, 73 N’Dour, 87 Joao ... Leggi su intermagazine (Di martedì 11 aprile 2023) LediSta per finire l’attesa allo stadio da Luz di Lisbona dove tra poco scenderanno in camponell’andata dei quarti dei finale della22/23. Da pochi minuti i due allenatori, Roger Scmidt e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(4-2-3-1): 99 Vlachodimos; 2 Gilberto, 66 Antonio Silva, 91 Morato, 3 Grimaldo; 22 Chiquinho, 61 Florentino; 27 Rafa Silva, 20 Joao Mario, 8 Aursnes; 88 Ramos. A disposizione: 24 Soares, 75 Gomes, 4 Verissimo, 7 Neres, 15 Guedes, 19 Tengstedt, 21 Schjelderup, 33 Musa, 65 Rodrigues, 71 Joao Tomé, 73 N’Dour, 87 Joao ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : L’appuntamento con la storia è alle porte! ? Celebra la prima volta del Napoli ai Quarti di Finale di Champions Le… - acmilan : #MilanNapoli: coach Pioli and @TheoHernandez ahead of tomorrow's quarter-final clash ?? #UCL: le interviste esclusi… - sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - sportli26181512 : Benfica-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo un periodo non brillantissimo in campio… - sportli26181512 : Manchester City-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Super sfida di Champions tra… -