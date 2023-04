Champions League 2022/2023 su Mediaset in chiaro: tutte le partite (Di martedì 11 aprile 2023) Le partite della Champions League 2022/2023 su Mediaset in chiaro Anche per la stagione 2022/2023 Mediaset ha trasmesso in chiaro alcune partite della Champions League. Champions League 2022/2023 su Mediaset: il Biscione ha offerto ai telespettatori la possibilità di seguire in chiaro sul digitale terrestre diverse partite della massima competizione europea per club. Mediaset, per l’esattezza, ha trasmesso anche per la fase ad eliminazione diretta la miglior gara del martedì e trasmetterà la finalissima, in programma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) LedellasuinAnche per la stagioneha trasmesso inalcunedellasu: il Biscione ha offerto ai telespettatori la possibilità di seguire insul digitale terrestre diversedella massima competizione europea per club., per l’esattezza, ha trasmesso anche per la fase ad eliminazione diretta la miglior gara del martedì e trasmetterà la finalissima, in programma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : L’appuntamento con la storia è alle porte! ? Celebra la prima volta del Napoli ai Quarti di Finale di Champions Le… - sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - sscnapoli : ?? Champions League, #MilanNapoli informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso e regolamento d’uso dello stad… - AlemilanistaFR : RT @FratelliRosson: Ismael #Bennacer, ai microfoni dell'UEFA Champions League Magazine: Su Ibra: 'Vuole che ognuno dia tutto. Errori non s… - MaxNerozzi : Champions, perché il Benfica è una squadra «inconfondibile» e per l’Inter non sarà facile L’analisi -