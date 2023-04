Champions League 2022 2023 | risultati e classifiche

(Di martedì 11 aprile 2023) Tutto pronto per la. Si apre la fase a gironi e le quattro squadre italiane (Milan, Inter, Napoli e Juventus) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Eccoaggiornate. QUARTI DI FINALE – RITORNO Martedì 18 aprile – ore 21:00 Napoli-Milan Chelsea-Real Madrid Mercoledì 19 aprile – ore 21:00 Bayern-Manchester City Inter-Benfica QUARTI DI FINALE – ANDATA Martedì 11 aprie– ore 21:00 Benfica-Inter 0-2 (52? Barella, 81? rig.Lukaku) Manchester City-Bayern 3-0 (27? Rodri, 70? Silva, 76? Haaland) Mercoledì 12 aprile– ore ...

Manchester City batte Bayern Monaco 3 - 0 nell'andata dei quarti di, giocata in Inghilterra. In rete per la squadra di Guardiola Rodri, Bernardo Silva e il solito Haaland. Ritorno in coppa amaro per Tuchel. Ai tedeschi ora servirebbe un'impresa per ...L'Inter vince 2 - 0 sul campo del Benfica e "vede" le semifinali di. I nerazzurri non vincevano dal 5 marzo, anche in quel caso 2 - 0 contro il Lecce, ma il successo di stasera è assai più pesante perché permette di ipotecare il passaggio del turno. Decisivi ......00 Südtirol - Bari 0 - 1 18:00 Pisa - Cagliari 0 - 0 20:30 Palermo - Cosenza 0 - 0 VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Perugia - Milano 1 - 3 17:00 Modena - Piacenza 2 - 3 CALCIO -21:00 ...

Pesantissimo successo per la squadra di Inzaghi a Lisbona nell'andata dei quarti di Champions League: sul web dilagano le ironie ...Inter di forza e di sostanza all’Estádio da Luz, a Lisbona, nell’andata dei quarti di finale di Champions League 2023. I nerazzurri si sono imposti per 2-0 sul campo del Benfica in una sfida molto dif ...