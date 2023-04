(Di martedì 11 aprile 2023) "La partita di domani non è decisiva. Può darci il vantaggio per gestire al meglio la gara di ritorno. Siamo entusiasti. Vogliamo un'altra notte magica al Bernabeu". Così Carlo, tecnico del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : Champions: Ancelotti, tifo Chelsea ma adesso lo elimino. 'Le rimonte del Real? Partita finisce quando arbitro fisch… - glooit : Champions: Ancelotti, tifo Chelsea ma adesso lo elimino leggi su Gloo - sportli26181512 : Ancelotti: 'Finale Champions col Milan? Istanbul non porta buoni ricordi a me e Maldini...': L'allenatore del Real… - BetItaliaWeb : ??????Pronostici Champions League: Real Madrid-Chelsea, andata dei quarti di finale del 12 aprile 2023 Sfida di anda… - solopallone : Champions: Ancelotti, tifo Chelsea ma adesso lo elimino -

Così Carlo, tecnico del Real Madrid, alla vigilia della sfida dei quarti di(gara di andata) contro il Chelsea, confrnto che mette di fronte le ultime due vincitrici della massima ...Commenta per primo L'allenatore del Real Madrid, Carlo, ha parlato a Sky per presentare la sfida diLeague che domani vedrà le Merengues affrontare il Chelsea. 120 MINUTI - 'Dobbiamo intenderla come una partita da 120 minuti. La ......di finale died è sempre difficile. Sono due partite, quella in casa di domani ci servirà per cercare di prendere un vantaggio per il ritorno che sarà la partita decisiva". Carlo, ...

Ancelotti: "Champions L'Inter non è favorita, con il Benfica ha la possibilità di riscattare una... Fcinternews.it

Il Real Madrid si prepara alla sfida di Champions contro il Chelsea valida per i quarti di finale. (LaPresse) Su altri giornali Il futuro di Carlo Ancelotti è ancora Real, merengues permettendo. Nel ...Stasera iniziano i quarti di finale: soltanto il Benfica può impedire che una tra Inter, Milan e Napoli riporti l'Italia in finale dopo cinque anni ...