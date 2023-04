Centrodestra | Lupi | I Superman non ci sono più | un giovane alla guida del nuovo Pdl 4 0

(Di martedì 11 aprile 2023) La riflessione sul dopo Forza Italia “in realta’ va avanti da un po’, a prescindere lo stato di salute di Silvio Berlusconi. Lui stesso ne aveva coscienza quando ha lanciato l’idea del Partito repubblicano”. Lo dice, in un’intervista a Repubblica, il leader di Noi moderati Maurizio. Per il quale “l’area moderata va rafforzata. Sara’ il tema del nostro congresso il 20 il 21 maggio. Cidue opzioni: o il Partito repubblicano, ma Giorgia Meloni sembra fredda, oppure unPdl 4.0 a trazione moderata”. Quantodi questoPdl, “inon cipiu’ – osserva – non dobbiamo commettere l’errore di pensare di fare una sommatoria di contenitori, ma immaginare una proposta politica liberale e sussidiaria, che faccia sognare che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiolaquila1 : 'Noi Moderati', martedì 11 aprile Maurizio Lupi all'Aquila L'AQUILA - Dopo la costituzione del gruppo di “Noi Mode… - abruzzoweb : CENTRODESTRA: DOMANI MAURIZIO LUPI ALL’AQUILA PER CONFERENZA STAMPA “NOI MODERATI” - alegra8253 : @Maurizio_Lupi 'moderati, liberali(?), riformisti , nel centrodestra' ?????????????????????????????????????????????… - Maurizio_Lupi : Le elezioni in #Friuli confermano il ritorno del bipolarismo. La casa politica dei moderati, liberali, riformisti e… -

... esattamente come fece Silvio fondando ilnel 1994'. Dunque, 'si puo' ipotizzare molto giovane che costringa tutti noi a fare un passo indietro'. Secondo, il Terzo polo 'non esiste. ......gruppo di 'Noi Moderati' nella maggioranza dial consiglio comunale dell'Aquila, in analogia con la coalizione che sostiene il governo nazionale, il capogruppo parlamentare Maurizio...L'ho sentito la scorsa settimana, dopo avermi detto come stava abbiamo parlato di politica e del futuro del'. Lo dice Maurizio, deputato, Presidente di Noi con l'Italia e Capo ...

Centrodestra, Lupi: I Superman non ci sono più, un giovane alla ... Il Denaro

esattamente come fece Silvio fondando il centrodestra nel 1994”. Dunque, “si puo’ ipotizzare molto giovane che costringa tutti noi a fare un passo indietro”. Secondo Lupi, il Terzo polo “non esiste.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...