Centro storico, ripavimentazione completata. Festa: «Un lavoro che dona dignità e bellezza» (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – «Oggi abbiamo completato un ulteriore intervento di riqualificazione che ridona nuovamente dignità e bellezza ad un’altra zona del nostro Centro storico». Così in un video il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. La fascia tricolore del capoluogo fa il punto su via San Francesco Saverio e Rampa San Modestino: «Stiamo raccogliendo i frutti di un incessante impegno, per la riscoperta e la valorizzazione della città antica – continua il primo cittadino di Avellino – Abbiamo completato i lavori di ripavimentazione di via San Francesco Saverio e Rampa San Modestino ricollocando i basoli lungo la strada ed utilizzando i sampietrini per il rifacimento dei marciapiedi. Un intervento atteso da decenni, che ci ha anche consentito di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – «Oggi abbiamo completato un ulteriore intervento di riqualificazione che rinuovamentead un’altra zona del nostro». Così in un video il sindaco di Avellino, Gianluca. La fascia tricolore del capoluogo fa il punto su via San Francesco Saverio e Rampa San Modestino: «Stiamo raccogliendo i frutti di un incessante impegno, per la riscoperta e la valorizzazione della città antica – continua il primo cittadino di Avellino – Abbiamo completato i lavori didi via San Francesco Saverio e Rampa San Modestino ricollocando i basoli lungo la strada ed utilizzando i sampietrini per il rifacimento dei marciapiedi. Un intervento atteso da decenni, che ci ha anche consentito di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Centro storico, ok la ripavimentazione: a giorni riapre rampa San Modestino #Avellino - __aemme__ : Hanno aumentato le ammende per gli #ecoattivisti, quanta agilità per risolvere i problemi del pianeta??. Bravi! Pug… - rep_parma : Regolamento del commercio in centro storico, verso una mini proroga [aggiornamento delle 20:12] - gmarchi2002 : RT @andreadortenzio: Era il 10 Aprile 2020, il centro storico di #Roma apparava così: deserto per il lockdown #Covid. Ora, se cadesse uno s… - AdvocacyGC : RT @andreadortenzio: Era il 10 Aprile 2020, il centro storico di #Roma apparava così: deserto per il lockdown #Covid. Ora, se cadesse uno s… -

Camera di Commercio, Fiola al contrattacco: "Chi ha paura dei controlli" Sarebbe una rivoluzione che metterebbe davvero al centro il ruolo delle imprese e smaschererebbe una volta per tutte chi si considera "storico" per un non meglio identificato pedigree ma è oramai ... Def, via libera dal Cdm: '3 miliardi di deficit per taglio del cuneo fiscale' Da settimane al centro di una disputa politica per i ritardi nei bandi che metterebbero a rischio l'...ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o incompatibile con il loro carattere storico ... Residenti e giovani lavoratrici si oppongono al progetto È uno dei simboli del centro storico di Amsterdam, ma ora la sindaca vorrebbe trasferire il quartiere a luci rosse in periferia creando un grande centro erotico e sconvolgendo il futuro dei residenti e delle prostitute. I ... Sarebbe una rivoluzione che metterebbe davvero alil ruolo delle imprese e smaschererebbe una volta per tutte chi si considera "" per un non meglio identificato pedigree ma è oramai ...Da settimane aldi una disputa politica per i ritardi nei bandi che metterebbero a rischio l'...ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o incompatibile con il loro carattere...È uno dei simboli deldi Amsterdam, ma ora la sindaca vorrebbe trasferire il quartiere a luci rosse in periferia creando un grandeerotico e sconvolgendo il futuro dei residenti e delle prostitute. I ... Irruzione dei carabinieri nel centro storico FrosinoneToday Aggredito da una baby gang: 20enne accoltellato per un cellulare Un ragazzo di vent’anni è stato aggredito da una baby gang a Pavia: i cinque minorenni lo avrebbero accoltellato per un cellulare ... Sparatoria nell'alessandrino: due FERITI GRAVI Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ... Un ragazzo di vent’anni è stato aggredito da una baby gang a Pavia: i cinque minorenni lo avrebbero accoltellato per un cellulare ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...