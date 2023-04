Centro di Produzione Rai di Torino intitolato a Piero Angela (Di martedì 11 aprile 2023) La Rai omaggia Piero Angela decidendo di intitolare al divulgatore scientifico, conduttore e giornalista, scomparso il 13 agosto dello scorso anno, il Centro di Produzione Rai di Torino, la sua città. “Abbiamo condiviso con Rai l’idea di intitolare il Centro di Produzione di Torino a Piero Angela“, ha detto il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo, dopo l’incontro con l’ad Rai Carlo Fuortes, in cui si è parlato proprio del potenziamento della sede Rai di Torino. In tv, il figlio Alberto Angela, a maggio condurrà in prima serata su Rai 1 uno speciale di Ulisse dedicato proprio al padre. Sarà l’occasione per ripercorrere la professionalità e l’umanità di chi ha portato la ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) La Rai omaggiadecidendo di intitolare al divulgatore scientifico, conduttore e giornalista, scomparso il 13 agosto dello scorso anno, ildiRai di, la sua città. “Abbiamo condiviso con Rai l’idea di intitolare ildidi“, ha detto il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo, dopo l’incontro con l’ad Rai Carlo Fuortes, in cui si è parlato proprio del potenziamento della sede Rai di. In tv, il figlio Alberto, a maggio condurrà in prima serata su Rai 1 uno speciale di Ulisse dedicato proprio al padre. Sarà l’occasione per ripercorrere la professionalità e l’umanità di chi ha portato la ...

