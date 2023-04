Centro Democratico, il coordinatore provinciale Puzio entra in Consiglio Nazionale (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Antonio Puzio, coordinatore provinciale del partito, entra nel Consiglio Nazionale di Centro Democratico. La nomina è stata ratificata oggi dalla Segretaria Nazionale di CD, Margherita Rebuffoni, lo rende noto l’ufficio stampa del partito. “Consigliere comunale a Benevento dal 2016 al 2021, Puzio è appassionato da sempre di politica e ha saputo affiancare con successo l’attivismo politico e amministrativo alla carriera imprenditoriale – spiega Rebuffoni. Antonio è stato in questi anni per Centro Democratico una presenza importante nella sua provincia, coordinandone l’attività politica e la partecipazione alle competizioni elettorali ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Antoniodel partito,neldi. La nomina è stata ratificata oggi dalla Segretariadi CD, Margherita Rebuffoni, lo rende noto l’ufficio stampa del partito. “Consigliere comunale a Benevento dal 2016 al 2021,è appassionato da sempre di politica e ha saputo affiancare con successo l’attivismo politico e amministrativo alla carriera imprenditoriale – spiega Rebuffoni. Antonio è stato in questi anni peruna presenza importante nella sua provincia, coordinandone l’attività politica e la partecipazione alle competizioni elettorali ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LindaEv11874854 : @PBerizzi Partito DEMOCRATICO! Democratico DOVE? Pochi mesi, sempre alla 'Sapienza' ci fu un dibattito autorizzato… - Roky99760738 : RT @riccardomonet: La scelta della Schlein, e le scelte di questi giorni di Schlein, indicano che il PD dovrebbe non chiamarsi più 'Partito… - Riccard64519555 : @janavel7 @GiorgiaMeloni Arrivare illegalmente …..comporta dei rischi…. Non mi sembra che nessuno ne di sinistra ne… - MaurizioGabell1 : RT @RaffaeleGianni4: Abbiamo bisogno di Patrioti per rimettere la Ns Costituzione al centro del programma politico di questo Paese, senza l… - zizionice : RT @RaffaeleGianni4: Abbiamo bisogno di Patrioti per rimettere la Ns Costituzione al centro del programma politico di questo Paese, senza l… -