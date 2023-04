Cecilia Rodriguez: «I cani... gli schiaffi e le urla... che brutto». Cosa è successo (Di martedì 11 aprile 2023) Episodio spiacevole per Cecilia Rodriguez. «Stavo facendo un video ai miei cani ed è arrivata questa cagnolina che si è avvicinata»: inizia così il racconto... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) Episodio spiacevole per. «Stavo facendo un video ai mieied è arrivata questa cagnolina che si è avvicinata»: inizia così il racconto...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tachipirin1000 : RT @gossipnewitalia: Cecilia Rodríguez e la dedica al nipotino Santiago per il compleanno, gli haters non apprezzano la foto postata #Belen… - 361_magazine : - infoitcultura : Belen, Santiago compie gli anni: la dedica di Cecilia Rodriguez commuove il web - gossipnewitalia : Cecilia Rodríguez e la dedica al nipotino Santiago per il compleanno, gli haters non apprezzano la foto postata… - leggoit : #Belen, Santiago compie gli anni: la dedica di Cecilia Rodriguez commuove il web -