C’è un’Italia che vuole tornare alle preghiere in classe: l’ho trovata nelle reazioni al mio post (Di martedì 11 aprile 2023) “Idiota! Rinnegare Dio, farai una brutta fine. Mi fai pena” (S. D.). “Ateo da A – Theos ossia senza Dio non come te che sei deficiente, da de-ficere ossia che ti manca il cuore di carne (J. S.). “Io lo vado a trovare in privato” (A. P.); “Tu vai radiato e condannato a spalare merda e dormire con i porci. Mangiando merda. Per non dire peggio” (B. C.). “Il rutto quotidiano si è espresso” (C. C.). “La corda è gratis cappio compreso” con tanto di foto (I. B.); “Alex Benito Corlazzoli Mussolini”. “Fatti una doccia. Di quelle che si facevano una volta, però” (AS.). “Io direi proprio Adolf Corlazzoli” (M.). “E’ venerdì santo, si sa che il demonio soffre. Povero diavolo che scrive certe nefandezze. Arriverà domenica e tu sarai schiacciato, serpente velenoso maledetto” (M. C. M.). “Spero che i miei figli sputino in faccia a maestri come te” (S.). “Tu andresti invece spedito nei gulag” (F. E.). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) “Idiota! Rinnegare Dio, farai una brutta fine. Mi fai pena” (S. D.). “Ateo da A – Theos ossia senza Dio non come te che sei deficiente, da de-ficere ossia che ti manca il cuore di carne (J. S.). “Io lo vado a trovare in privato” (A. P.); “Tu vai radiato e condannato a spalare merda e dormire con i porci. Mangiando merda. Per non dire peggio” (B. C.). “Il rutto quotidiano si è espresso” (C. C.). “La corda è gratis cappio compreso” con tanto di foto (I. B.); “Alex Benito Corlazzoli Mussolini”. “Fatti una doccia. Di quelle che si facevano una volta, però” (AS.). “Io direi proprio Adolf Corlazzoli” (M.). “E’ venerdì santo, si sa che il demonio soffre. Povero diavolo che scrive certe nefandezze. Arriverà domenica e tu sarai schiacciato, serpente velenoso maledetto” (M. C. M.). “Spero che i miei figli sputino in faccia a maestri come te” (S.). “Tu andresti invece spedito nei gulag” (F. E.). ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : In Italia c'è un aumento della mortalità impressionante che dovrebbe essere oggetto di studi, ricerche e inchieste.… - ScaltritiLab : In Italia c'è un aumento di stupidità impressionante che dovrebbe essere oggetto di studi, ricerche e inchieste. In… - marattin : Sono e sarò euro-entusiasta. Ma c’è solo una circostanza in cui mi assalgono un po’ di dubbi: quando vedo che in un… - alexcorlazzoli : C’è un’Italia che vuole tornare alle preghiere in classe: l’ho trovata nelle reazioni al mio post… - _theoldme_ : RT @hoavutolerose: Ma la volete lasciare in pace questa povera crista? Madonna se l'ha lasciato un motivo c'è + non penso volesse gli occhi… -

Alessandro Parini, oggi il rientro della salma dell'italiano morto a Tel Aviv È atteso nel primo pomeriggio di oggi 11 aprile il rientro in Italia della salma di Alessandro Parini , il 35enne romano ucciso a Tel Aviv. Il volo di Stato ...escluso che l'attentatore abbia avuto un ... Vacanza attiva, movimento all'aria aperta tra forma fisica e buonumore ... diventa un prezioso alleato per potersi dedicare (anche) al movimento. Da alternare al relax sulla spiaggia, in una lussuosa spa, o alla scoperta delle meraviglie della nostra Italia. Non c'è ... La Madonna di Trevignano e le lacrime di sangue, la veggente è sparita da una settimana C'è chi ha dato 123mila euro alla presunta veggente E c'è anche un ex funzionario del ministero dell'Economia laureato in giurisprudenza e teologia. L'uomo, 70 anni, ha raccontato di aver dato alla ... È atteso nel primo pomeriggio di oggi 11 aprile il rientro indella salma di Alessandro Parini , il 35enne romano ucciso a Tel Aviv. Il volo di Stato ...escluso che l'attentatore abbia avuto...... diventaprezioso alleato per potersi dedicare (anche) al movimento. Da alternare al relax sulla spiaggia, in una lussuosa spa, o alla scoperta delle meraviglie della nostra. Non c'è ...C'è chi ha dato 123mila euro alla presunta veggente E c'è ancheex funzionario del ministero dell'Economia laureato in giurisprudenza e teologia. L'uomo, 70 anni, ha raccontato di aver dato alla ... Romain Laprade: escapismo a tinte soft Architectural Digest Italia