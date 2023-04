"C'è un problema": Milan e Inter, indiscrezioni inquietanti prima della Champions (Di martedì 11 aprile 2023) La Milano del calcio rischia la retrocessione nell'anno in cui in Europa si è guadagnata la promozione al tavolo delle grandi. È un paradosso comune a Inter e Milan. Si preparano all'andata dei quarti di finale di una finora grande Champions League per non pensare ad un campionato nettamente al di sotto delle aspettative e delle possibilità (hanno rispettivamente 8 e 11 punti in meno rispetto ad un anno fa). D'altronde sono le due dominatrici del calcio italiano degli ultimi due anni, prima e seconda, seconda e prima in un duello durato fino all'ultima giornata. A braccetto, sono tornate nella terra di mezzo della classifica, in lotta per il minimo indispensabile e a chiedersi perché, cosa è successo, come mai non riescono a venirne a capo. Per il terzo anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Lao del calcio rischia la retrocessione nell'anno in cui in Europa si è guadagnata la promozione al tavolo delle grandi. È un paradosso comune a. Si preparano all'andata dei quarti di finale di una finora grandeLeague per non pensare ad un campionato nettamente al di sotto delle aspettative e delle possibilità (hanno rispettivamente 8 e 11 punti in meno rispetto ad un anno fa). D'altronde sono le due dominatrici del calcio italiano degli ultimi due anni,e seconda, seconda ein un duello durato fino all'ultima giornata. A braccetto, sono tornate nella terra di mezzoclassifica, in lotta per il minimo indispensabile e a chiedersi perché, cosa è successo, come mai non riescono a venirne a capo. Per il terzo anno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Milan, è mancata la qualità in zona offensiva. Solito problema nello scardinare le difese arroccate. Le alternativ… - ComeDurok : @ka_dge D’accordo. L’unico fatto che secondo me brucia a noi tifosi sarebbe uscire con il Milan. Uscire ai quarti c… - elliott_il : @_itsashame @marcoteddy94 @FraPol2 Ma perche insisti di parlare di cose che non capisci e sei ignorante? 1. Milan… - AFGiudice : @FabRavezzani @Frances46510198 Inoltre acquisizione Milan ha un po’ spostato in alto la valutazione. Il suo problem… - NestolaEdoardo : Non vedo qual è il problema per il Napoli e i napoletani. Hanno sempre affermato che sono più forti del Milan, e ch… -