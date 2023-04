CdS – Inter | e se fosse Inzaghi a salutare?

(Di martedì 11 aprile 2023)non più convinto di proseguire con l’Nonostante l’attenzione in casasia rivolta alla prima delle due sfide contro il Benfica, il Corriere dello Sport torna su quello che sembra il destino ormai segnato di Simone. Il quotidiano, però, apre ad un’ipotesi tutta nuova, secondo cui potrebbe essere il tecnico piacentino a lasciare prima di essere esonerato. “E se alla finea sorprendere tutti in contropiede? Già, perché nei pensieri del tecnico piacentino, ultimamente, è balenata un’idea: dire addio,tutti, prima di ricevere il benservito. Eventualità che in molti già danno per scontata. Attenzione, non c’è nulla di deciso nella mente del tecnico nerazzurro. È semplicemente un’ipotesi che ha cominciato a “frullare” ...

Sul, poi, è presente un approfondimento sull'attuale campionato italiano: 'Il calcio ribalta l'... 'Inzaghi, o la Champions o alla deriva con l''. Questa sera ci sarà anche City - Bayern: 'Pep ...... ma +4 su Lazio, +6 sull'e soprattutto +8 sul quinto posto occupato dal Milan). Ma, secondo ... scrive il. Che aggiunge: 'Superati questi scogli, con la speranza di non uscirne con le ossa ...La trasferta, dunque, è il vero problema dell'"Il rendimento in trasferta non è lo stesso di quello in casa. Non so se scatti qualcosa a livello psicologico, ma la squadra perde lucidità e ...

Dei suoi quasi due anni all’Inter quest’ultimo periodo è stato senza dubbio il più turbolento per Simone Inzaghi. La crisi di risultati in Serie A è stata imputata quasi totalmente al tecnico ...Dopo il pari di Salerno sono arrivate nuove critiche per l'allenatore dell'Inter e la squadra, e proprio nei pensieri di Inzaghi è emerso lo scenario mai circolato in precedenza.