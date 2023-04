Cdm approva Ddl eco-vandali | Sangiuliano “Chi danneggia deve pagare”

(Di martedì 11 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Gli attacchi ai monumenti e ai siti artistici producono danni economici alla collettività. Per ripulire occorrono l'intervento di personale altamente specializzato e l'utilizzo di macchinari molto costosi. Chi compie questi attiassumersi la responsabilità anche patrimoniale. Secondo i dati che mi sono stati forniti dalla Soprintendenza Speciale di Roma, il ripristino della facciata del Senato è costato 40.000 euro. Ebbene, chiin prima persona. A seconda della gravità della fattispecie, si va da un minimo di 10.000 ad un massimo di 60.000 euro. Tali somme si aggiungono a quelle cui verranno eventualmente condannati ai trasgressori in sede penale o civile. Si tratta, infatti, di sanzioni amministrative immediatamente irrogabili dal prefetto del ...

"Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000'.

Il Cdm approva il disegno di legge contro gli atti vandalici nei luoghi di cultura Agenzia Nova

