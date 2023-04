Caterina Balivo, anticipa l’estate in costume intero. Ma su Instagram c’è chi l’attacca (Di martedì 11 aprile 2023) Caterina Balivo anticipa l’estate con un costume intero cut out e monospalla. Bellissima e felice, la conduttrice sta trascorrendo alcune giornate di festa in occasione della Pasqua, ma su Instagram c’è chi l’attacca dimostrando che, nonostante si cerchi da tempo di sensibilizzare sull’odio sui social, questo comunque non smettere di esistere. Caterina Balivo, il costume intero per l’estate che sta bene a tutte Per look perfetti e che stanno bene, nella stragrande maggioranza dei casi, a tutte chiedere a Caterina Balivo. La conduttrice ha pubblicato una serie di foto su Instagram in cui si è fatta immortalare con un ... Leggi su dilei (Di martedì 11 aprile 2023)con uncut out e monospalla. Bellissima e felice, la conduttrice sta trascorrendo alcune giornate di festa in occasione della Pasqua, ma suc’è chidimostrando che, nonostante si cerchi da tempo di sensibilizzare sull’odio sui social, questo comunque non smettere di esistere., ilperche sta bene a tutte Per look perfetti e che stanno bene, nella stragrande maggioranza dei casi, a tutte chiedere a. La conduttrice ha pubblicato una serie di foto suin cui si è fatta immortalare con un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Caterina Balivo è ai Caraibi per passare la sua Pasqua in famiglia! Le sue foto fanno sognare: guardale a seguire n… - Enzo97736396 : Cash or Trash? (R) – 233 1.70 (Paolo Conticini) Don’t Forget the Lyrics – 477 2.49 (Gabriele Corsi) Lingo – 140 1.… - MaddalenaMT : @IlCantanteRai1 e se lo scoiattolo nero fosse Vladimir Luxuria? Oppure Caterina Balivo quando ha cantato. - franco_sala : Elegantissima signora @milly_carlucci mi seguono Claudio Cecchetto, Caterina Balivo, Paola Perego , Eleonora Daniel… - facciolananna1 : La settimana scorsa a Tv Talk, Caterina Balivo ha parlato del fatto che è un dispiacere che Detto Fatto non sia più… -