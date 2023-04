Castione della Presolana | elicotteri e Canadair per spegnere l’incendio nei boschi a Rusio

(Di martedì 11 aprile 2023). Martedì mattina sono entrati in azione anche glie iperscoppiato neinella frazione di, a: le fiamme sono divampate nella serata di lunedì 10 aprile e hanno creato un fronte di circa 250 metri. L’ora tarda non ha consentito subito l’intervento dal cielo, scattato però alle prime ore di martedì: i primi ad arrivare sopra al Monte di Casa sono stati glispecializzati di Regione Lombardia, supportati nelle ore successive da une da un altro elicottero con una capienza d’acqua maggiore.ha minacciato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmoBergamo : #Bergamo Un altro incendio nei boschi della Val Seriana: fiamme a Rusio, frazione di Castione - claudioderrico : Incendio presso montagne a Castione della Presolana - AraberaraTwit : - fumagallic57 : Sabato 08/04, alle ore 21,30 apertura al pubblico dello #osservatorioastronomicopresolana a Castione della Presola… - Camillamariani4 : @Cinzia232 Castione della Presolana? -

Questa volta a bruciare è il bosco che "abbraccia" Rusio, frazione diPresolana. I soccorsi sono scattati appena è stato dato l'allarme, ovvero poco prima delle 20, ma l'intervento si ...In pareggio finisce tra Cosio Autotorino e Born to Dreams(2 a 2), mentre il derbyValmalenco vede primeggiare il Caspoggio per 3 a 2 contro il Real Magnan. Vittoria casalinga per l'US ......in zona dide' Baratti, nel comune di Traversetolo , quell'odore nauseabondo era veramente insopportabile, tant'è che attorno alle 10 un cittadino ha deciso di telefonare alla centrale...

Incendio nel bosco sopra Castione della Presolana: elicotteri e ... IL GIORNO

In particolare, sopra Castione della Presolana sul Monte di Casa (Mut de Cà) a circa 200 metri dall’abitato Rusio. L’incendio è stato segnalato nella tarda serata di lunedì e per questo motivo non si ...Il fronte dell’incendio è di circa 250 metri, stanno bruciando i boschi sopra Castione della Presolana sul Monte di Casa (Mut de Cà) a circa 200 metri dall’abitato Rusio. Le fiamme sono state ...