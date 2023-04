Cassano contro Mourinho, il terzo round alla Bobo Tv? Stasera (11 aprile), orario e canale (Di martedì 11 aprile 2023) “Dirò tutto alla Bobo TV. E anche altre robe”. Antonio Cassano, dopo la furiosa risposta sul suo profilo Instagram, lancia l’appuntamento per una nuova replica a Josè Mourinho nel format Twitch che lo vede protagonista in compagnia di Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola. Stasera, martedì 11 aprile, nel post gara di Benfica-Inter, i quattro ex calciatori e opinionisti si collegheranno per analizzare il match dei nerazzurri ma, inevitabilmente, anche per toccare il punto Mourinho, dopo la polemica a distanza con Cassano. L’ex Roma e Inter ha spesso e volentieri attaccato la concezione di calcio dello Special One, che dopo la vittoria sul Torino ha risposto duramente, tirando in ballo anche Marko Livaja, protagonista di una lite con ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) “Dirò tuttoTV. E anche altre robe”. Antonio, dopo la furiosa risposta sul suo profilo Instagram, lancia l’appuntamento per una nuova replica a Josènel format Twitch che lo vede protagonista in compagnia diVieri, Lele Adani e Nicola Ventola., martedì 11, nel post gara di Benfica-Inter, i quattro ex calciatori e opinionisti si collegheranno per analizzare il match dei nerazzurri ma, inevitabilmente, anche per toccare il punto, dopo la polemica a distanza con. L’ex Roma e Inter ha spesso e volentieri attaccato la concezione di calcio dello Special One, che dopo la vittoria sul Torino ha risposto duramente, tirando in ballo anche Marko Livaja, protagonista di una lite con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Cassano una furia contro #Mourinho: 'Livaja? Non le ho mai prese da nessuno, chi ha fatto la spia un coniglietto.… - Cucciolina96251 : RT @SCUtweet: Lo scontro tra #Mourinho e #Cassano è interessante zero, ma mi sento di dare un consiglio ad Antonio: contro chi come José ri… - MicioMicione85 : RT @SCUtweet: Lo scontro tra #Mourinho e #Cassano è interessante zero, ma mi sento di dare un consiglio ad Antonio: contro chi come José ri… - SCUtweet : Lo scontro tra #Mourinho e #Cassano è interessante zero, ma mi sento di dare un consiglio ad Antonio: contro chi co… - siamo_la_Roma : ??? Ha parlato #Capello ?? '#Mourinho può vincere l'Europa League' ?? Le sue parole #ASRoma -