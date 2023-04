Cassano, altro attacco a Mourinho: “A Roma io sono amato. Tu sei scarso con un calcio osceno” (Di martedì 11 aprile 2023) Non era una puntata come le altre e lo si è intuito quando, alla notizia dei 20.000 ascoltatori, Antonio Cassano si è concesso una battuta: “Chissà cosa aspettano…”. Quello che la tribuna virtuale della Bobo TV aspettava, oltre all’analisi di Benfica-Inter, era il terzo round della lite a distanza tra il talento di Bari Vecchia e Josè Mourinho. Un passo indietro: l’ex Roma, Inter e Real ha spesso e volentieri criticato (anche con toni duri) lo Special One, che dopo la vittoria sul Torino ha risposto a modo suo, tirando in ballo Marko Livaja, attaccante ex Inter (“A volte arrivano i Livaja ed è dura”). A chiarire il bizzarro riferimento è stato poi lo stesso Cassano, che in un video ha ammesso di aver litigato con il croato, precisando però di “non averle mai prese da nessuno”. Oggi, durante la puntata serale della ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Non era una puntata come le altre e lo si è intuito quando, alla notizia dei 20.000 ascoltatori, Antoniosi è concesso una battuta: “Chissà cosa aspettano…”. Quello che la tribuna virtuale della Bobo TV aspettava, oltre all’analisi di Benfica-Inter, era il terzo round della lite a distanza tra il talento di Bari Vecchia e Josè. Un passo indietro: l’ex, Inter e Real ha spesso e volentieri criticato (anche con toni duri) lo Special One, che dopo la vittoria sul Torino ha risposto a modo suo, tirando in ballo Marko Livaja, attaccante ex Inter (“A volte arrivano i Livaja ed è dura”). A chiarire il bizzarro riferimento è stato poi lo stesso, che in un video ha ammesso di aver litigato con il croato, precisando però di “non averle mai prese da nessuno”. Oggi, durante la puntata serale della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Cassano, attacco durissimo a Mourinho alla Bobo TV: 'Io sono amato a Roma. Lui è scarso con un calcio osceno. Quan… - PppyD802 : @NicoSchira Non sa come attaccare Mourinho e quindi attacca la Roma. Caro mio Cassano aspettiamo tutti quel giorno. Altro che Livaja. - BuonNataleTesta : @ValentinaBoop È fuori controllo per la figura di merda che gli ha fatto fare Mou. Sto godendo ?? Tra l'altro Cassa… - SalvaTsubasa : Il problema di #Cassano è che non può invocare la libertà e il diritto di opinione se questa è un insulto continuo… - olep4 : Ognuno è quello che è, che gli piaccia o no, sii felice della vita, RISPETTA gli altri!!! #JoseMourinho (è più ricc… -