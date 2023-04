Cassani sulla Roubaix di VdP | ' Bici | ruoteè cambiato tutto E ci si allena pure a mangiare'

(Di martedì 11 aprile 2023) Davide, ex c.t. della Nazionale di ciclismo, ha analizzato per noi la Parigi -, cosa la colpisce di Van der Poel, Van Aert e Pogacar? "Corrono come faceva Merckx. Sono ...

Davide Cassani, ex c.t. della Nazionale di ciclismo, ha analizzato per noi la Parigi - Roubaix., cosa la colpisce di Van der Poel, Van Aert e Pogacar "Corrono come faceva Merckx. Sono talmente forti che per loro la cosa migliore è dare il primo pugno agli avversari, e lo fanno senza ..."

"Corrono come faceva Merckx. Sono talmente forti che per loro la cosa migliore è dare il primo pugno agli avversari, e lo fanno senza pensare alla tattica. Così tutti devono inseguire. Come ha fatto ...E’ entusiasta di Filippo Ganna Davide Cassani, che analizza la prova del corridore piemontese per ‘Tuttobiciweb’: “Ha vinto Van Der Poel, staccando gli altri come alla Sanremo, e la foratura sul ...